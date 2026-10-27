Aydın’da dehşet! 18 yaşındaki kız arkadaşını başından vurdu

Olay, bugün öğlen saatlerinde Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D (24) kız arkadaşı K.K.'nın (18) evine gitti. Evde buluşan çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından silahla vurularak ağır şekilde yaralanan K.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.