Aydın'da 23 yıllık dosya aydınlatılıyor! Müge Anlı'da cinsel saldırı ve tehdit suçlamaları kan dondurdu...

"MEZAR HATTI" TEHDİTİ: TANIKLAR NEDEN KORKUYOR?

Dosyada dikkat çeken bir diğer iddia ise olayla ilgili konuşmak isteyen kişilerin "mezar hattı" olarak adlandırılan gizli numaralar üzerinden arandığı ve tehdit edildiği yönünde oldu.

Tanıklar, bölgede yaşananlar hakkında bilgi sahibi olduğunu düşündükleri kişilerin korku nedeniyle sessiz kaldığını ileri sürdü.

"ELİFE'NİN CESEDİ SOBADA YAKILDI"

Elife Doğrul'un öldürüldüğü ve cesedinin sobada yakıldığı iddiasının Söke'de uzun yıllardır konuşulduğu da programda dile getirildi. Ancak bu anlatımlar henüz kesinleşmiş yargı kararlarıyla doğrulanmış değil.