Nazilli’de eski sevgili dehşeti!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kumsal Kayan (20), evine gelen eski sevgilisi V.D.'nin (21) silahlı saldırısında ağır yaralandı. Olay, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı. V.D., genç kızını evine gelerek konuşma bahanesiyle içeriye girdi. İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşandı bu esnada belindeki silahı çıkartan V.D genç kızın başına tek el ateş etti. Genç kız kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kayan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırının ardından kaçan zanlıyı yakalamak için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. V.D, polis ekiplerinin takibi sonucu Aydoğdu Mahallesi'ndeki Eğriboyun Mezarlığı bölgesinde kendisine zarar vermeye çalışırken suç aleti silahla birlikte yakalandı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

MEZARLIKTA gözaltına alınan V.D., işlemleri için Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Zanlının daha önce uyuşturucu ve silahla yaralama suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.