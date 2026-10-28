Özel’in yeni partisinin sözde demokratlığı

'ÖRGÜTÜN EMEĞİ YOK SAYILDI' Görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini yineleyen Erdoğan, istifasının kişisel bir makam talebi veya siyasi pazarlık olmadığını vurguladı. Erdoğan; esas nedenin parti bünyesinde yaşanan antidemokratik uygulamalar, tutulmayan sözler ve örgüt emeğinin yok sayılması olduğunu belirtti. Parti yönetimine ve kongre süreçlerine yönelik sert eleştirilerini sıralayan Erdoğan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel 'in "ilçeleri kucaklayan yönetim" söylemine karşın sahada tam tersi yöntemlerin tercih edildiğini söyledi. Ön seçim vaatlerine rağmen blok liste uygulamasına gidilmesini eleştiren Erdoğan, 5 Ekim 2026 tarihinde üye kayıtları ve delege seçimlerindeki şaibeler nedeniyle İzmir İl Başkanlığına dilekçe verdiğini aktardı.

'VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'

Durumdan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'i haberdar ettiğini ve Genel Merkez'den gelen iki milletvekilinin yanlışların düzeltileceği yönünde söz verdiğini belirten Erdoğan, verilen taahhütlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini vurguladı. Ayrılık sürecini tetikleyen son olayı açıklayan Erdoğan, İzmir İl Başkanlığı seçimi sırasında katılımın düşük kalması üzerine bir meclis üyesinden aramalara yardımcı olmasını istediğini belirtti. Bu sırada İl Başkan Yardımcısı Gülden Aslı Değirmenci'nin yöneticilerin önünde kendisine bağırarak "İlkay Başkan, derhal burayı terk edin! Siz burada duramazsınız!" dediğini ve kendisini binadan çıkmaya zorladığını ifade etti.

'İSTİFAYLA ONURUMU KORUDUM'

Yaşanan bu üslupsuzluğun Karaburun halkının iradesine bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Erdoğan, tepkisini şu sözlerle kaydetti: "Sadece o binayı terk etmedim, o gün partimden de istifa ettim. Çünkü makam, insan onurunun üzerinde değildir. Bir koltukta oturmak uğruna saygısızlığı kabullenmek, yanlış karşısında susmak benim siyasi anlayışıma sığmaz. Ben makamımı korumak için susmayı değil, onurumu korumak için bedel ödemeyi seçtim." Söylem ile eylem arasındaki çelişkilerin parti içi güveni tamamen zedelediğini söyleyen İlkay Girgin Erdoğan; ilçe halkının hak ettiği değeri korumak ve ilkelerinin arkasında durmak adına görevini herhangi bir partiye bağlı kalmadan, rozetsiz ve bağımsız olarak sürdüreceğini açıkça dile getirdi.