İzmir'de sonbahar başkadır: Bağ yolu ve deniz kokulu rotayla Ege’nin kalbine yolculuk

İzmir 'in gastronomi, tarih ve doğayı bir arada sunan en özel ilçelerinden Urla , sonbaharın sakin atmosferinde hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen seyahat tutkunlarını ağırlıyor. Ege'nin kadim mirasını modern dokunuşlarla harmanlayan belde, bağ yolu rotası, tarihi iskesi ve sanat kokan sokaklarıyla ziyaretçilerine doyumsuz bir kültür ve deniz rotası sunmaktadır. KLAZOMENAİ'DEN GÜNÜMÜZE 2 BİN 600 YILLIK ZEYTİNYAĞI MİRASI Urla gezisine kültür penceresinden bakıldığında ilk durak, tarihte bilinen en eski zeytinyağı işliklerinden birine ev sahipliği yapan Klazomenai Antik Kenti olmaktadır. İskele bölgesinde yer alan bu tarihi işlik, Ege insanının binlerce yıldır sürdürdüğü zeytin kültürünün en somut örneğidir. Tarihi alanda yapılan yürüyüşün ardından Urla İskele'de denizin dinlendirici sesi eşliğinde yürüyüş yapabilir, sahil boyunca sıralanan restoranda taze Ege balıklarının ve zeytinyağlı otların tadını çıkarabilirsiniz.

URLA BAĞ YOLU'NDA DOĞA VE GASTRONOMİ BULUŞMASI

Urla'nın son yıllarda uluslararası alanda da adından sıkça söz ettiren en prestijli rotası ise şüphesiz Urla Bağ Yolu'dur. Üzüm bağlarının sarı ve kızıl tonlara büründüğü bu mevsimde, yemyeşil tepelerin arasında uzanan bağlarda yürüyüş yapabilir, yerel üreticilerin mahsullerini inceleyebilirsiniz. Gastronomi meraklıları için özel bir deneyim sunan bu rota, agro-turizmin (tarım turizmi) Türkiye'deki en başarılı örnekleri arasında gösterilmektedir.



SANAT SOKAĞI VE MALGACA PAZARI'NDA ZAMAN YOLCULUĞU

İlçe merkezine geçildiğinde ise ziyaretçileri Urla Sanat Sokağı karşılıyor. Restore edilmiş tarihi taş evlerin arasında yer alan seramik atölyeleri, antikacılar, el sanatı dükkanları ve şirin kafeler, sokağa canlı bir atmosfer katmaktadır. Sanat sokağının hemen yakınında yer alan tarihi Malgaca Pazarı ise katmercileri, geleneksel kahvehaneleri ve yöresel ürün tezgahlarıyla Urla'nın esnaf kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

Zeytin ağaçlarının gölgesinde tarih, gastronomi ve deniz keyfini bir arada sunan Urla, bu hafta sonu da Ege'nin tüm güzelliklerini keşfetmek isteyen okurlarını bekliyor.