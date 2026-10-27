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Haberler İzmir Bakan Bolat ve Başkan Cemil Tugay’dan ortak çalışma mesajı: “İzmir’imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacağız”

Bakan Bolat ve Başkan Cemil Tugay’dan ortak çalışma mesajı: “İzmir’imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacağız”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelerek kentin uluslararası ticaretteki konumunun güçlendirilmesine yönelik konuları görüştü. Bakan Bolat, “İzmir’imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmalarda, bundan sonraki süreçte çok daha yakın bir işbirliği ve güçlü bir koordinasyon içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Ticaret Bakanı Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay'ı Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, "Kendisine AK Parti ailesine hoş geldiniz dileklerimizi ileterek, bu yeni dönemde birlikte çalışmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Tugay ile İzmir'in uluslararası ticaretteki konumunun güçlendirilmesi, serbest bölgelerin potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, uluslararası fuarların desteklenmesi başta olmak üzere, kentin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak konularda fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Bu kapsamda yakın işbirliğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:
"İzmir'imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmalarda, bundan sonraki süreçte çok daha yakın bir işbirliği ve güçlü bir koordinasyon içerisinde olacağız. Sayın Cemil Tugay'a AK Parti ailemize bir kez daha hoş geldiniz diyor, çalışmalarında ve görevinde üstün başarılar diliyorum."

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