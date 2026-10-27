Bakan Bolat ve Başkan Cemil Tugay’dan ortak çalışma mesajı: “İzmir’imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacağız”

Bolat, Tugay ile İzmir'in uluslararası ticaretteki konumunun güçlendirilmesi, serbest bölgelerin potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, uluslararası fuarların desteklenmesi başta olmak üzere, kentin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak konularda fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.



Bu kapsamda yakın işbirliğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"İzmir'imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmalarda, bundan sonraki süreçte çok daha yakın bir işbirliği ve güçlü bir koordinasyon içerisinde olacağız. Sayın Cemil Tugay'a AK Parti ailemize bir kez daha hoş geldiniz diyor, çalışmalarında ve görevinde üstün başarılar diliyorum."

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