Dayakçı vicdansız anne cezaevine gönderildi

AYDIN Efeler'de yabancı uyruklu F.E.H., engelli çocuğunu sokak ortasında sopa ve çantayla darbetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının çocuğa defalarca vurduğu, küçük çocuğun ise aldığı darbelerin ardından yola savrulduğu görüldü. Görüntülerin internette yayılmasının ardından Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını gözaltına aldı. Kadın emniyete götürülürken, evde bulunan 3 çocuk koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahkemeye sevk edilen F.E.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.