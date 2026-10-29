Sayıştay talebini yeniledi: Kocaoğlu yargılansın

Sayıştay'ın "Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapım ve İşletilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşme Hükümlerinin Sürdürülebilir Olmaması ile Usule Uyulmaksızın Ek Protokol İmzalanarak Firmaya Mali Avantaj Sağlanması" başlıklı bulgusunda, İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun görevi bırakmasına iki gün kala yani yerel seçimden 2 gün önce Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesisi kurup işletme imtiyazı verilen firma ile bir ek sözleşme yaptığı aktarıldı.

BELEDİYE GELİR ELDE ETMEDİ

Ek sözleşmeyle firmanın imtiyaz hakkına Ödemiş dışında Kiraz, Beydağ, Tire ve Bayındır ilçelerinden çıkacak çöpün de dahil edilmesi hükme bağlandı. Raporda bu değişikliğin Danıştay'ın görüşü, İçişleri Bakanlığı'nın kararı ve belediye meclisinin onayıyla da yapılmadığı aktarıldı. Gerekli görüşün ve onayların alınmadan imtiyaz alanının genişletilmesinin mevzuata aykırılık taşıdığı görüşü raporda yer aldı. Ayrıca firmaya Ödemiş Belediyesi'nce 2013'te yer teslimi yapılmış olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirkete haksız süre uzatımı tanındığı aktarıldı. Yapılan tespitlerde Büyükşehir Belediyesi'nin işletmeden gelir elde edemediği ancak Biosun A.Ş.'nin harcamalar gerekçesiyle belediyeden 249 milyon TL para istediği ve Tahkim Kurulu'nun 2021 için 21 milyon 36 bin TL, 2022 için 31 milyon 912 bin TL ödenmesi kararını verdiği görüldü.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMALI

Raporda Aziz Kocaoğlu hakkında firmaya mali avantaj sağlaması, mevzuata aykırı biçimde imtiyaz alanı genişletmesine gitmesi gerekçeleriyle adli süreç başlatılması gerektiği aktarıldı. Açıklamada "İmtiyaz sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde gerekli görüşler ve onaylar alınmaksızın bir kamu hizmetine ilişkin imtiyaz alanının genişletilmesi mümkün olamayacağından 2019 yılındaki Ek protokolde imzası olan üst yönetici Belediye Başkanı hakkında idari ve adli sürecin işletilmesi, var olan tahkim sürecinde imtiyaz sözleşmesinin, 'Süre bitiminden önce devir' başlıklı 22'nci maddesinin idareye tanıdığı yetki çerçevesinde, şirket ile görüşmelerin yapılarak mümkün olduğu takdirde sözleşmenin idarenin haklarını koruyacak şekilde revize edilerek gerekli görüş ve onayların alınması, sözleşmenin aleyhine olan durumlarının uyarlanması için gerekli sürecin işletilmesi ve Tahkim kurulu kararında belirtilen hususlara uyularak ödemelerin yapılması sağlanmalıdır" denildi. Sayıştay geçtiğimiz yıllarda Kocaoğlu'nun yargılanması konusunu raporlarına taşımıştı.

İZBETON'A AĞIR BİLANÇO

İZBETON'UN 2025 yılı Sayıştay denetim raporunda, kentsel dönüşüm projelerinin kooperatiflere ihalesiz devredilmesi, 9,46 milyar TL'lik ikmal ihalelerinin pazarlık usulüyle yapılması, geciken inşaatlardan tahsil edilmeyen ceza ve kira bedelleri öne çıktı. Raporda, şirketin 4,5 milyar TL'yi aşan geçmiş yıl zararı bulunduğu ve zarara yol açan işlemlerin sorumlularından tahsil edilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda İZBETON'un geçmiş yıllar zararı 4 milyar 535 milyon 816 bin 300 TL, dönem net zararı 347 milyon 919 bin 586 TL olarak kaydedildi. Şirketin 2025'te vadesi geçen vergi borçları nedeniyle 34 milyon 415 bin 916,84 TL, SGK prim borçları nedeniyle 109 milyon 948 bin 496,28 TL gecikme gideri oluştuğu da kayıtlara geçti.