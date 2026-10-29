İzmir’in dört bir yanında asfalt mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir'in sadece merkezinde değil, tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşım sağlaması için çalışıyoruz. Kiraz'dan Bergama'ya, Dikili'den Seferihisar'a kadar ihtiyaç duyulan her noktada yollarımızı yeniliyoruz. İstiyoruz ki hemşehrilerimiz günlük yaşamlarında rahat etsin, üreticimiz ürününü kolayca taşısın, ilçelerimiz daha kolay ulaşılabilir olsun. İzmir'in her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



İZMİR'İN EN UZAK YOLU YENİLENDİ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Kiraz'ın Umurlu Mahallesi ziyareti sırasında verdiği yol sözü yerine getirildi. Umurlu, Kahve Önü ve Nazilli bağlantı yolunu kapsayan 10 kilometrelik güzergâhta 32 bin ton asfalt serimi yapıldı. Yolların yenilenmesiyle bölge halkı için ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelirken, ihracat değeri yüksek tarım ürünlerinin taşınması da kolaylaştı. Kiraz'da Ceritler ile Veliler mahalleleri arasındaki ulaşım yolu da yenilenmişti.