İzmir’in dört bir yanında asfalt mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir'in sadece merkezinde değil, tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşım sağlaması için çalışıyoruz. Kiraz'dan Bergama'ya, Dikili'den Seferihisar'a kadar ihtiyaç duyulan her noktada yollarımızı yeniliyoruz. İstiyoruz ki hemşehrilerimiz günlük yaşamlarında rahat etsin, üreticimiz ürününü kolayca taşısın, ilçelerimiz daha kolay ulaşılabilir olsun. İzmir'in her köşesine hizmet götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İZMİR'İN EN UZAK YOLU YENİLENDİ
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Kiraz'ın Umurlu Mahallesi ziyareti sırasında verdiği yol sözü yerine getirildi. Umurlu, Kahve Önü ve Nazilli bağlantı yolunu kapsayan 10 kilometrelik güzergâhta 32 bin ton asfalt serimi yapıldı. Yolların yenilenmesiyle bölge halkı için ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelirken, ihracat değeri yüksek tarım ürünlerinin taşınması da kolaylaştı. Kiraz'da Ceritler ile Veliler mahalleleri arasındaki ulaşım yolu da yenilenmişti.
KUZEYDE YOL ATAĞI
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kuzey ilçelerinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bergama'da 3 kilometrelik Zeytindağ Yolu ve Aliağa'da 2 kilometrelik Necmettin Giritlioğlu Caddesi yenilenirken, Dikili'de Çandarlı ile Denizköy arasındaki 16 kilometrelik turizm yolunda çalışmalar son aşamaya geldi. Foça'da da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.
TİRE'DEN URLA'YA
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Dikili'de Sahil Evleri Mahallesi ulaşım yolu; Kemalpaşa'da İnönü Caddesi; Menemen'de M. Fevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ziya Gökalp caddeleri; Ödemiş'te Kurtuluş, Fabrika ve İstasyon caddeleri; Selçuk'ta Pamucak Sahil Yolu; Tire'de İstasyon, Güvensay, Sadıkgız ve Selimiye caddeleri ile Turgut Özal Bulvarı; Torbalı'da Haluk Alpsu Bulvarı; Urla'da ise Neyzen Tevfik, Kuşçular, Ovacık, Özbekyolu, Hüseyin Zeren ve Necati Cumalı caddelerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
SEFERİHİSAR'IN TRAFİK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'ın yıllardır süren ulaşım sorununa çözüm getirecek çevre yolu projesini tamamladı. Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde oluşturulan 2 bin 700 metrelik yeni güzergâh, ilçe merkezine alternatif bir giriş sağlıyor. Yol sayesinde Atatürk Caddesi, Nejat Hepkon Caddesi, 52/4 Sokak ve Sığacık Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Seferihisar'da Mektep ve Fevzi Çakmak caddelerindeki çalışmalar da tamamlandı.