Eski sevgilisini vuran cani tutuklandı

AYDIN Nazilli'de kendisinden ayrıldığı için Kumsal Kayan'ı evine balkondan girip başından silahla vurarak ağır yaralayan Veysi Düzenli polis ekiplerince mezarlıkta canına kıymak isterken yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şahsın izini sürerek çalışma yürüttü. Ekipler, şüpheliyi Eğriboyun Mezarlığı çevresinde intihar girişiminde bulunduğu sırada yakaladı. Düzenli'nin yanında saldırıda kullandığı değerlendirilen suç aleti silah da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cani sevgilinin yaraladığı genç kız yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.