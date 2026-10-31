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Haberler Aydın Aydın'dan acı haber geldi: Takıntılı eski erkek arkadaşının hedefi olmuştu: 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti

Aydın'dan acı haber geldi: Takıntılı eski erkek arkadaşının hedefi olmuştu: 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti

Uzaklaştırma kararına rağmen eski erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç kız, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İHA

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Kumsal Kayan'dan acı haber geldi. Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden genç kız, bugün öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Aydın'da 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde feci olay meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kumsal Kayan ile uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla Kayan'ı başından vurdu. V.D. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANİ TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekipleri, kaçan V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Nazilli Devlet Hastanesi'nde ağır yaralı olarak tedavi gören Kayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen iki gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kayan'ın cenaesinin bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı.

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