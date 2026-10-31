Aydın'dan acı haber geldi: Takıntılı eski erkek arkadaşının hedefi olmuştu: 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti

Aydın'da 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde feci olay meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kumsal Kayan ile uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.