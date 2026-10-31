KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 31 EKİM İZMİR, İSTANBUL, ANKARA HAVA DURUMU...

HATAY °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye dışında bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

MUĞLA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı