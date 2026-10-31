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Haberler Yaşam KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 31 EKİM İZMİR, İSTANBUL, ANKARA HAVA DURUMU...

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 31 EKİM İZMİR, İSTANBUL, ANKARA HAVA DURUMU...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan peş peşe yağış uyarıları geldi! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağışların önümüzdeki 7 gün boyunca etkisini artırarak sürmesi öngörülüyor. Peki, hangi illerde yağmur etkili olacak? İşte MGM’nin son hava durumu tahminleri ve yağış beklenen iller...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Meteoroloji'den yurt genelini ilgilendiren yeni yağış uyarısı geldi. AKOM, İstanbul için kritik tarihleri açıklarken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bugün başlayacak yağışların 7 gün boyunca aralıklarla kuvvetlenerek devam edeceği tahmin ediliyor. İşte yağış beklenen iller ve güncel hava durumu raporu...

SAĞANAK YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, Marmara ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, kuzey ve doğu bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor. Rüzgarın genel olarak güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeydoğu yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

31 EKİM İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye dışında bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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