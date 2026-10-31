KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 31 EKİM İZMİR, İSTANBUL, ANKARA HAVA DURUMU...

Meteoroloji'den yurt genelini ilgilendiren yeni yağış uyarısı geldi. AKOM, İstanbul için kritik tarihleri açıklarken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bugün başlayacak yağışların 7 gün boyunca aralıklarla kuvvetlenerek devam edeceği tahmin ediliyor. İşte yağış beklenen iller ve güncel hava durumu raporu...
SAĞANAK YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, Marmara ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, kuzey ve doğu bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor. Rüzgarın genel olarak güneyli, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeydoğu yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
31 EKİM İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye dışında bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı