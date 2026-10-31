Eski kız arkadaşını vuran şahıstan pişkin savunma

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski kız arkadaşı Kumsal Kayan'ı başından silahla vurarak ağır yaralayan Veysi Düzenli'nin ilk ifadesi kan dondurdu. Olay, Nazilli'nin Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski kız arkadaşı Kumsal Kayan'ın nin bulunduğu eve konuşmak amacıyla giden Veysi Düzenli ile genç kadın arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Kumsal Kayan'ın " Seni bir daha görmek istemiyorum evimden çık git" demesi üzerine Veysi Düzenli üzerindeki silahı çekerek genç kadının kafasına bir el ateş etti. Ağır yaralanan Kumsal Kayan, komşularının çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

Olayın ardından gözaltına alınan Veysi Düzenli ilk ifadesinde, Kumsal Kaya ile konuşurken tartışmaya başladıklarını ve genç kadının kendisine ağır sözler söylediğini öne sürdü. Düzenli "Kumsal ile konuşmaya başladık kendisiyle barışmak istediğini ve bu yüzden bir süre sonra istememesi üzerine tartışmaya başladık Bana çok ağır sözler söyledi. Gözüm döndü. Onu nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde kanlar içerisinde yatıyordu. Olayı nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum" dedi. İfade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan takıntılı aşık Düzenli tutuklanarak cezaevine gönderildi.