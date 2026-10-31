Sobadan çıkan alevler yuvalarını yıktı...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sobadan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Anne, baba ve iki çocuk alevlerden son anda kurtuldu. Nazilli'nin Yeşilyurt mahallesinde bulunan tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Isınmak için yakılan sobadan yükselen alevler kısa sürede evi sardı. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen Z.E., eşi ve 4 ile 10 yaşlarındaki iki çocuğuyla kirada oturduğu evde büyük panik yaşadı.Yangını fark eden baba, soğukkanlılığını koruyarak iki çocuğunu kucağına aldı ve ailesiyle birlikte kendisini dışarı attı. Ailenin son anda evden çıkmasıyla olası bir can kaybının önüne geçildi. Sokağa çıkan aileye ilk desteği komşuları verdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü. 112 Acil Sağlık, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından aile yakınları yaşananların şokuyla fenalık geçirdi.