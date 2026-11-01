Aydın’a şehit ateşi düştü

Aydın'ın Çine ilçesinden Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde görev başındayken açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralanan asker için hemen harekete geçildi.

Helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ünlü, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. 28 yaşındaki Aydınlı asker Yusuf Sait Ünlü, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Aralık ayında nikâh, gelecek yıl nisan ayında düğün yapmaya hazırlanan oğlunun hayalleri yarım kalan acılı baba Lütfi Ünlü, "Aralık'ın ilk haftası baba ocağına dönecekti. Nikâh yapacaktık, düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı" sözleriyle yürekleri dağladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine başsağlığı diledi.