İzmir'de iki kaza iki ölüm: Arkadaki hep kurban!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sadece 5 ay arayla yaşanan iki ayrı motosiklet kazası, acı bir tesadüfe sahne oldu. İlk kazada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Ömer Çetinkaya (41) hayatını kaybederken, sürücü Ramazan Özdemir (20) yaralandı. İkinci kazada ise bu kez arka koltukta yolcu olan Özdemir hayatını kaybetti. Genç adam, aynı şekilde motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. İki gencin hayatına mal olan kazaların ortak noktası, motosikletlerin arkasında yolculuk yapanların ölümle karşı karşıya kalması oldu.