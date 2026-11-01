İzmir'de iki kaza iki ölüm: Arkadaki hep kurban!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sadece 5 ay arayla yaşanan iki ayrı motosiklet kazası, acı bir tesadüfe sahne oldu. İlk kazada motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Ömer Çetinkaya (41) hayatını kaybederken, sürücü Ramazan Özdemir (20) yaralandı. İkinci kazada ise bu kez arka koltukta yolcu olan Özdemir hayatını kaybetti. Genç adam, aynı şekilde motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. İki gencin hayatına mal olan kazaların ortak noktası, motosikletlerin arkasında yolculuk yapanların ölümle karşı karşıya kalması oldu.
5 AY ARAYLA AYNI ACI
İlk kaza, 8 Mayıs 2024'te Bornova'da meydana geldi. Ramazan Özdemir'in kullandığı motosiklet, Veli Altındağ (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında bulunan 41 yaşındaki CNC operatörü Ömer Çetinkaya ağır yaralandı. Hastanede 10 gün yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, 18 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
20 yaşındaki Ramazan Özdemir
Ömer Çetinkaya
Soruşturmada her iki sürücünün de kırmızı ışık ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu belirtildi. İlk kazadan yaklaşık 5 ay sonra Konak'ta yaşanan olay ise trajik bir sonla bitti. Enes G. (21) yönetimindeki motosiklet, Karataş Tramvay Durağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, arka koltukta bulunan Ramazan Özdemir hayatını kaybetti. Sürücünün 0,32 promil alkollü olduğu, iki gencin de kask takmadığı öne sürüldü.
8,5 YIL CEZA
Ömer Çetinkaya'nın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, otomobil sürücüsü Veli Altındağ'ı bilinçli taksir kapsamında değerlendirerek 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Çetinkaya ailesinin avukatı Fatih Kurdoğlu, kararın trafik kurallarını ihlal eden sürücüler açısından emsal olmasını beklediklerini belirterek, kırmızı ışık ve şerit ihlallerinin ağır hukuki sonuçları olacağına dikkat çekti. Kurdoğlu, "Verilen kararın, evlatlarını ve eşlerini kaybetmenin derin acısını yaşayan ailenin acısını bir nebze olsun hafifletmesini diliyoruz" dedi.