Mumya cesedin 25 yıllık sırrı! Cinayetin zanlıları Aydın’da yakalandı

Faili meçhul cinayetlerin çözülmesine yönelik çalışmalar hızla sürüyor...
Adalet Bakanı Akın Gürlek son alarak 4 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Bunlardan biri de Mersin'de kaybolduktan 6 yıl sonra bulunan "Mumya Ceset" dosyasıydı.
Sulandırılmış çimentoya batırılıp adeta mumyalanarak bir buzdolabına konulan ve öylece bahçeye gömülen cesedin bulunduğu nokta, bir süre sonra kokuya gelen farelerin yoğunluğuyla şüphe çekti.
AYDIN'DA YAKALANDILAR
Bunun üzerine 19 yıl önce yapılan kazı çalışmasında, gömülmüş buzdolabı ve içindeki adeta mumyalanmış cesede ulaşıldı. Ancak faili meçhul kalan cinayet dosyası 19 yıldır raflarda bekliyordu.
Son dönemde oluşturulan özel ekip, DNA testi ve HTS kayıtları gibi teknolojik verilerle, öldürülen Bahaddin Sefer'in namus cinayetine kurban gittiğini, zanlıların ise Aydın'a kaçtığını belirledi. Yakalanan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.