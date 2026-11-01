Erkek arkadaş dehşeti! Kumsal yaşamını yitirdi

Aydın Nazilli'de eski erkek arkadaşı Veysi Düzenli (21) tarafından başından vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız, dün öğle namazına müteakip Sultanhisar ilçesinde sevenlerinin gözyaşları içerisinde babasının mezarının yanına defnedildi. Cinayet zanlısı Veysi Düzenli ise tutuklandı. Kumsal Kayan'ın cenazesi, Yeni Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla mahalle mezarlığına defnedildi. Acılı anne Nurgül Etik, kızının eski erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra devamlı olarak tehdit edildiğini ve sürekli karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Kızının zanlı Veysi Düzenli hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten acılı anne Nurgül Etik, "Kızım her gün şikayete gidiyordu. Her yerden engellemesine rağmen başka numaralardan arıyor, tehdit ederek görüşmeye zorluyordu. Telefonlarını da kasten almış. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Benim canım yandı, başkaları zarar görmesin" dedi.