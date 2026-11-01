Haberler Yaşam Sosyal medyada 330 milyon hesaba e-Devlet doğrulaması: Yeni düzenleme nasıl olacak? Sosyal medyada 330 milyon hesaba e-Devlet doğrulaması: Yeni düzenleme nasıl olacak? Çocukları sosyal medyanın risklerinden korumayı amaçlayan yeni düzenlemeyle 67 milyon kullanıcıya ait 330 milyon hesapta yaş doğrulaması dönemi başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak doğrulamayla 15 yaş altındaki çocukların hesapları 31 Mart 2027'ye kadar kapatılacak. SABAH









Çocukları sosyal medyanın risklerinden korumaya yönelik hazırlanan tarihi düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Çalışma kapsamında yaş doğrulaması yapamayan 15 yaş altındaki çocukların hesapları 31 Mart 2027 tarihinde kapatılacak. Yaş doğrulamasını tüm hesap sahipleri yapacak. Yani Türkiye'de aktif 67 milyon sosyal medya kullanıcısı, 330 milyon hesabı için sistem devreye alındığında ilk girişte yaş doğrulaması yapacak. Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden her vatandaşa özel oluşturulacak ID'ler ile yapılacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin merak edilen 10 sorusunun cevapları ise şu şekilde:

1-SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Yaş doğrulama düzenlemesi Türkiye'de sosyal medya hesabı bulunan 67 milyon aktif kullanıcı ve 330 milyon hesabın tümünü ilgilendiriyor. Daha önce sosyal medya uygulamaları yaş gibi bilgileri beyana dayalı olarak kabul ediyordu. Yani şu anda hangi sosyal medya hesabını kaç yaşında bir kişinin kullandığı bilgisi şirketlerde doğru olarak bulunmuyor. 2-YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yaş doğrulama işlemleri için turkiye.gov.tr adresi veya resmi E-Devlet mobil uygulamasında yer alan "yaş doğrulaması belirteci" kısmında her vatandaşa özgü ID (benzersiz bir kod) oluşturulacak. Vatandaşlar bu kodları sosyal medya uygulamalarının hesaba giriş öncesi açacağı alanlara girecek. Kod girildikten sonra uygulamalar, E-devlet'e "kod doğru mu" diye soracak ve iki taraflı doğrulama yapıldıktan sonra hesaba giriş sağlanacak. Bu doğrulama bir defaya mahsus yapılacak.