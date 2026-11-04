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Aydın'da feci kaza! Genç kadının düğününe 1 hafta kalmıştı...

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, düğününe yalnızca 1 hafta kalan 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otomobilin takla attığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Aydın-Denizli kara yolu Kurtuluş Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada, 09 ACD 749 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ö. (30), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada 24 yaşındaki Safiye Kaymakçı hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Safiye Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Y.Ö. ile H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÜĞÜNÜNE 1 HAFTA KALA HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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