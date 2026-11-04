İzmirliler böyle söylüyor! Bu yiyeceklerin adı başka... Pastiç, domat, çiğdem...

Domat

Sebze mi meyve mi olduğu çokça tartışılan, bilimsel olarak meyve olarak kabul edilse de daha çok sebzelerle birlikte tüketilen, neredeyse her yemeğe konan, çoğunun domates olarak adlandırdığı yiyeceğe İzmirliler domat demeyi tercih ederler. Bu kadar çok tükettikleri, sevdikleri bir yiyecek için daha kısa ve sıcak bir isim kullanırlar. Domat kulağa çok daha samimi, içten gelir. Bu arada tüm Ege bölgemizde domat dendiğini de ekleyelim.

Kumru

Sadece İzmir'e has bir yiyecek olan kumru son yıllarda başka şehirlerimizde yapılsa, ünü yurtdışına yayılsa da İzmir'de yiyeceğiniz kumruya benzemez. Özel ekmeği ile İzmirlilere özgü, bir yiyenin bir daha unutamayacağı bir lezzet.