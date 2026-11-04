İzmirliler böyle söylüyor! Bu yiyeceklerin adı başka... Pastiç, domat, çiğdem...

Türkiye'nin dört bir yanında aynı adla bilinen lezzetler, konu İzmir olunca adeta kılık değiştiriyor. Kulaktan kulağa yayılan o garip tabirlerin, dışarıdan gelenleri ilk anda tuzağa düşüren ve lezzetinden çok ismiyle şaşırtan İzmir'e has yiyeceklerin gerçek hikayesini sizler için araştırdık. Tabelalarda başka, esnafın dilinde başka konuşulan o gizemli lezzetler rehberi haberimizde...
Gevrek
Bu yiyeceklerin başında kuşkusuz gevrek gelir. Türkiye'nin geri kalanında simit olarak adlandırılan bu geleneksel yiyeceğe İzmirlilerin gevrek demesinin bir nedeni var, çünkü İzmir simidi çok daha gevrek ve hamuruyla farklıdır. Bu yüzden gevrek ismi ona çok yakışır.
Çiğdem
Belki gevrekten bile daha şaşırtıcı bulunan İzmirlilerin ay çekirdeğine çiğdem demesidir. Bu kadar lezzetli bir şeyi çekirdek diye geçiştirmek haksızlıktır. İşte bu yüzden İzmirliler çok daha zarif bir isim kullanır: çiğdem. İzmirliler için çiğdem yenmez, çitlenir.
Domat
Sebze mi meyve mi olduğu çokça tartışılan, bilimsel olarak meyve olarak kabul edilse de daha çok sebzelerle birlikte tüketilen, neredeyse her yemeğe konan, çoğunun domates olarak adlandırdığı yiyeceğe İzmirliler domat demeyi tercih ederler. Bu kadar çok tükettikleri, sevdikleri bir yiyecek için daha kısa ve sıcak bir isim kullanırlar. Domat kulağa çok daha samimi, içten gelir. Bu arada tüm Ege bölgemizde domat dendiğini de ekleyelim.
Kumru
Sadece İzmir'e has bir yiyecek olan kumru son yıllarda başka şehirlerimizde yapılsa, ünü yurtdışına yayılsa da İzmir'de yiyeceğiniz kumruya benzemez. Özel ekmeği ile İzmirlilere özgü, bir yiyenin bir daha unutamayacağı bir lezzet.
Şambali
Şambali, çoğunlukla Şam tatlısı ya da şambaba olarak bilinir. Aslında adından anlaşılacağı gibi Şam'dan gelen, fakat ülkemize İzmir'in tanıttığı bir tatlıdır. Özelliği ise diğer şerbetli tatlılardan farklı olmasıdır. Harcında un, yağ ve yumurta içermez. Ana malzemeleri irmik, şeker, yoğurt veya süttür. Üstü ve altı daha kıtırdır. Üstüne fıstık ekilir ya da Ödemiş ilçesinde olduğu gibi kaymakla birlikte servis edilir.
Pastiç
İlk bakışta ay çöreğine benzetebileceğiniz pastiç aslında İzmir'in mis kokulu pastanelerine özgü bir tarif. Lakin bunu anlatmak zor. Kuru üzümlü, kakaolu iç harcıyla ve tarçınlı olmasıyla ayçöreğinden ayrılır.
Patlıcan çığırtma
Bergama mutfağından çıkan ve tipik Ege mutfağı özelliklerini yansıtan patlıcan çığırtma, az malzeme ve bol Ege zeytinyağıyla hazırlanan bir sebze yemeğidir. Yapımı kolay ve çok lezzetlidir. Görenler şakşukaya, imambayıldıya benzetse de patlıcan çığırtma soğansız oluşu, patlıcanların iri, uzun şekilde doğranması ve domatesinin bol olmasıyla ayrılır. Bir gece buzdolabında bekletirseniz çok daha lezzetli hale gelir.