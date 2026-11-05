Çerçioğlu’ndan Nazilli’ye dev altyapı hamlesi

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla Nazilli'nin en önemli ulaşım arterlerinden Ordu Caddesi'nde kapsamlı yenileme çalışması başlatıldı. 4 bin 200 metrelik içme suyu hattı değişirken kanalizasyon ve yağmur suyu hatları da elden geçiriliyor. Altyapının ardından cadde modern görünümüne kavuşacak. Projenin ilk etabında eski parke taşları sökülürken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de altyapı çalışmalarına hız verdi. Cadde boyunca 4 bin 200 metrelik içme suyu hattı yenilenecek, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında bakım ve onarım gerçekleştirilecek.