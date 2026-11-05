Haberler İzmir İzmir'de lisede skandal görüntü! Okul bahçesindeki ağacı yakan 2 öğrenciye ibretlik ceza İzmir'de lisede skandal görüntü! Okul bahçesindeki ağacı yakan 2 öğrenciye ibretlik ceza Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir okul bahçesinde çekilen ve tepkileri çığ gibi büyüten skandal görüntülerin ardından mahkemeden hiç beklenmeyen bir karar çıktı! Eğlence uğruna ağacı ateşe verip o anları kayda alan 2 öğrenci hakkında verilen adli kontrol kararı herkesi şaşkına çevirdi... Hakimin verdiği o dikkat çeken ceza ve olayın tüm detayları haberimizde... İHA









Son dakika İzmir haberleri... Olay, Konak ilçesinde bulunan dün meydana geldi. Okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe veren öğrenciler, ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

"PROFESYONEL YAKTI" Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği görüldü.