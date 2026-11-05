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ALTIN YÜKSELDİ Mİ? 5 KASIM ALTIN FİYATLARI | BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Altın fiyatları 5 Kasım Perşembe günü yatırımcılar ve altın alım satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süre düşüş gösteren altın bu hafta ortasında yükselerek kendini toparlamaya başladı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları merakla araştırıyor. Peki 5 Kasım Perşembe günü altın ne kadar oldu? yükseldi mi? Bugün gram altın ne kadar?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Yeni güne hareketli başlayan piyasalarda fiyatların hangi seviyelerde seyredeceği merak konusu olurken, özellikle altın almayı ya da elindeki altını bozdurmayı düşünenler güncel rakamlara odaklandı.

Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere piyasadaki son değişimler dikkat çekerken, 5 Kasım Perşembe günü altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte günün ilk saatlerinde öne çıkan altın fiyatları...

Gram Altın Alış: 6.656,31₺

Gram Altın Satış: 6.657,34₺

Çeyrek Altın Alış: 10.443,16₺

Çeyrek Altın Satış: 10.681,97₺

Yarım Altın Alış: 20.821,05₺

Yarım Altın Satış: 21.363,95₺

Tam Altın Alış: 43.206,00₺

Tam Altın Satış: 43.719,00₺

Ata Altın Alış: 43.078,04₺

Ata Altın Satış: 44.165,23₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.952,60₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.958,39₺

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