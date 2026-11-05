ALTIN YÜKSELDİ Mİ? 5 KASIM ALTIN FİYATLARI | BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Yeni güne hareketli başlayan piyasalarda fiyatların hangi seviyelerde seyredeceği merak konusu olurken, özellikle altın almayı ya da elindeki altını bozdurmayı düşünenler güncel rakamlara odaklandı.

Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere piyasadaki son değişimler dikkat çekerken, 5 Kasım Perşembe günü altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte günün ilk saatlerinde öne çıkan altın fiyatları...

Gram Altın Alış: 6.656,31₺

Gram Altın Satış: 6.657,34₺