SON DAKİKA: İzmir'de Urla'da dev kaçak ve skandal zinciri: Kaçak işletme yuvasına çevirdiler

Urla 'da 2025 yılı içinde faaliyete başlayan ve belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gereken 7 bin 409 işyerinden sadece 2 bin 557'sinin ruhsat aldığı, geriye kalan 4 bin 852 işletmenin ise ruhsatsız yani kaçak olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Tespitler bununla da sınırlı kalmadı. Belediyenin hakkında yıkım kararı bulunan kaçak yapıları encümen kararı bulunmasına rağmen yıkmadığı tespit edildi. Belediyenin denetim mekanizmasını gerektiği gibi işletmeyip kaçak işyerlerine göz yumması skandal olarak nitelendirildi.

4 BİN 852 İŞYERİ RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTERİYOR Vergi dairesinden alınan aktif mükellef listesi üzerinden yapılan incelemede yok artık denilecek bulgulara ulaşıldı. Denetmen yaptığı araştırmada Urla'da 2025 yılı içinde faaliyete başlayan ve belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gereken 7 bin 409 işyerinden sadece 2 bin 557'sinin işletme ruhsatı aldığını, geri kalan 4 bin 852 işletmenin ise kaçak olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

4 BİN 852 İŞLETME RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTERİYORMUŞ



Denetçi hazırladığı raporda; "Yapılan incelemede, Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan aktif mükellef listesinde Kamu İdaresi sınırları 2025 yılı içinde faaliyete başlayan ve belediyeden ruhsat alması gereken işyeri sayısının 7 bin 409 olduğu, bu işyerlerinden 4 bin 852 tanesinin belediyeden ruhsat almadan faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir." İfadelerine yer verildi.

BELEDİYE TAKİBİNİ YAPMALI



Denetçi hazırladığı raporun sonuç bölümünde, Belediyenin yetki ve görev alanındaki işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bulunup bulunmadığının takibinin sürekli yapması gerektiğine dikkat çekti. Denetçi, ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmeler hakkında mevzuatta belirtilen müeyyidelerin uygulanması gerektiğini belirtirken belediye yönetimi ise Sayıştay raporuna yansıyan bulgu ile ilgili yaptığı savunmada bulgu doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.