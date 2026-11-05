Jandarma 3.4 milyar TL’lik bahis trafiğini ortaya çıkardı

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Aydın merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede 3 milyar 484 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken, suçta kullanıldığı belirlenen 467 banka hesabı, 4 kripto varlık hesabı ve 4 otomobil hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandı.Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 37 cep telefonu, 37 SIM kart, 4 laptop, 3 USB bellek ve 2 hard disk ele geçirildi.