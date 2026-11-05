Meteoroloji'den İzmir için uyarı üstüne uyarı! Saat verildi! İZMİR HAVA DURUMU 5 KASIM PERŞEMBE

Son dakika İzmir haberleri... İzmir haftanın dördüncü gününe serin ve sert bir rüzgârla uyanıyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre bugün kent genelinde parçalı güneşli bir gökyüzü hakim olurken, özellikle öğleden sonra hızını artıracak poyraz İzmirlilere adeta kışın ilk ciddi uyarısını verecek.
Günün en yüksek sıcaklığı 18°C olarak ölçülürken, akşam saatlerinden itibaren dondurucu rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar hızla düşecek. Pazar gününe kadar sürecek olan dondurucu hava dalgasının ilk adımı, rüzgârın saatteki hızının yer yer 33 kilometreyi aşacağı saatlerde atılacak.
AKŞAM SAATLERİNDE ANİ SOĞUMA: TERMOMETRELER 11 DERECEYE GERİLEYECEK
Güneşin batışıyla birlikte kentte dondurucu bir soğuk hakim olacak. 18.00 - 21.00 saatleri arasında sıcaklık 12 dereceye düşerken, gecenin ilerleyen saatlerinde termometreler 11 dereceyi gösterecek. Sert rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklığın gece saatlerinde çok daha düşük olacağı tahmin ediliyor.
HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR dİKKAT: SOĞUK HAVA KAPTIRACAK!
İzmir'de rüzgârlı ve soğuk havanın Cuma ve Cumartesi günleri de süreceğini belirten meteoroloji uzmanları, dondurucu soğukların Pazar günü dip yapacağını vurguladı. 8 Kasım Pazar günü sıcaklıkların gece saatlerinde 7 dereceye kadar gerileyeceği kentte, hafta başında da dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek.
İşte İzmir'in Önümüzdeki 5 Günlük Hava Tahmini:
5 Kasım Perşembe: Rüzgarlı, 14-18 derece
6 Kasım Cuma: Rüzgarlı (10°C / 17°C)
7 Kasım Cumartesi: Rüzgarlı (8°C / 17°C)
8 Kasım Pazar: Parçalı Bulutlu (7°C / 14°C)
9 Kasım Pazartesi: Az Bulutlu (7°C / 17°C)