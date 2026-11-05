Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir için uyarı üstüne uyarı! Saat verildi! İZMİR HAVA DURUMU 5 KASIM PERŞEMBE Meteoroloji'den İzmir için uyarı üstüne uyarı! Saat verildi! İZMİR HAVA DURUMU 5 KASIM PERŞEMBE Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de rüzgârla başlayan hava değişimi hafta sonu dondurucu soğuklara teslim oluyor! Sıcaklıkların aniden tek haneli rakamlara gerileyeceği kentte, rüzgârın hamleli hızı saatte 33 kilometreyi bulacak. Pazar ve pazartesi gecelerine dikkat! İzmirlileri hazırlıksız yakalayacak sert soğuma ve gün gün saatlik hava durumu tahminleri haberimizde... HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... İzmir haftanın dördüncü gününe serin ve sert bir rüzgârla uyanıyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre bugün kent genelinde parçalı güneşli bir gökyüzü hakim olurken, özellikle öğleden sonra hızını artıracak poyraz İzmirlilere adeta kışın ilk ciddi uyarısını verecek.

Günün en yüksek sıcaklığı 18°C olarak ölçülürken, akşam saatlerinden itibaren dondurucu rüzgârın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar hızla düşecek. Pazar gününe kadar sürecek olan dondurucu hava dalgasının ilk adımı, rüzgârın saatteki hızının yer yer 33 kilometreyi aşacağı saatlerde atılacak.