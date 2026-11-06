Aydın uçuşa hazırlanıyor

AYDIN Çıldır Havalimanı'nın yolcu taşımacılığına açılması için yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. DHMİ Genel Müdürü Fatih Çakmak, proje ve işletme hazırlıklarında sona gelindiğini açıklarken, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da süreci yakından takip ettiklerini söyledi. TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Komisyon Başkanı olan, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplandı. Toplantının gündem maddelerinden biri de Aydın Çıldır Havalimanı'nın sivil hava trafiğine kazandırılması oldu.

ÇED SÜRECİ BEKLENİYOR

DHMİ Genel Müdürü Dr. Fatih Çakmak, komisyonda yaptığı sunumda havalimanının sivil uçuşlara açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Daha önce Türk Hava Yolları'nın eğitim pistleri olarak kullanılan havalimanının sivilleştirilmesi için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile koordineli proje yürütüldüğünü belirten Çakmak, işletme hazırlıklarında da son aşamaya gelindiğini ifade etti. İşletme tedbirlerine ilişkin toplantıların yapıldığını ve hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu kaydeden Çakmak, "ÇED raporları alınmak üzere, sonrasında Aydın Havalimanı'ndaki yatırımlar tamamlanarak, orası da yine sivil trafiğe açılmış bir havalimanı olarak hizmete alınmış bulunacaktır" dedi. KİT Komisyonu Başkanı ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da Çıldır Havalimanı'nın sivil yolcu trafiğine açılması için yürütülen süreci ilk günden itibaren yakından izlediklerini vurguladı.