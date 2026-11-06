Aydın’ın hazineleri yuvaya geri döndü

AYDIN'IN binlerce yıllık tarihi yeniden ait olduğu topraklara kavuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müze ve özel koleksiyonlarda bulunan 100 kültür varlığı, uzun süren bilimsel ve hukuki çalışmaların ardından Türkiye'ye iade edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde düzenlenen törenle tanıtılan eserler arasında Aydın'ın iki önemli antik kentinden

kaçırılan tarihi parçaların da bulunduğu açıklandı.

BAŞKA ESERLER DE VAR

İADE edilen eserler arasında Karacasu'daki Aphrodisias Antik Kenti'ne ait sakallı mermer erkek portresi ile Kuşadası'ndaki Panionion Antik Kenti'nde bulunan Poseidon Helikonios Tapınağı'na ait aslan başlı pişmiş toprak antefiksler yer aldı. Aydın'a ait eserlerin yeniden Türkiye'ye getirilmesi kentte büyük yankı uyandırırken, Bakan Ersoy'un 100 eserin tanıtımının ardından gözler Aydın'dan götürülen diğer tarihi eserlerin olup olmadığına çevrildi. Şimdilik Aydın'a ait olduğu kesinleşen iki eser açıklanırken, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla başka eserlerin de ortaya çıkabileceği belirtildi.