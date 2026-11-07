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Haberler Aydın SON DAKİKA: Aydın'da iş yeri deposunda yangın! Müdahale devam ediyor

SON DAKİKA: Aydın'da iş yeri deposunda yangın! Müdahale devam ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale sürerken, yangın drone ile havadan görüntülendi.

İHA

Giriş Tarihi:

SON DAKİKA: Aydın’da iş yeri deposunda yangın! Müdahale devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkindeki inşaat malzemeleri ve mobilya malzemeleri satan bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA: Aydın’da iş yeri deposunda yangın! Müdahale devam ediyor

Yangın ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi başladı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ederken yangın bölgesi drone ile havadan görüntülendi. Depoyu saran alevler ve gökyüzüne yükselen dumanlar drone kamerasına yansıdı.

Öte yandan, yangında depoyu saran alevlerin bir kısmının kontrol altına alındığı da öğrenildi.

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