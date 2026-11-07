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Haberler Aydın SON DAKİKA: Aydın'da iş yeri deposunda yangın! Ortalık kül oldu

SON DAKİKA: Aydın'da iş yeri deposunda yangın! Ortalık kül oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın çıktı. Ekipler yoğun müdahalenin sonunda rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına aldı.

İHA

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SON DAKİKA: Aydın’da iş yeri deposunda yangın! Ortalık kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkindeki inşaat malzemeleri ve mobilya malzemeleri satan bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA: Aydın’da iş yeri deposunda yangın! Ortalık kül oldu

Yangın ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Aydın’da iş yeri deposunda yangın! Ortalık kül oldu

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına aldı.

Yangın dolayısıyla trafiğe kapatılan Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisi ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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