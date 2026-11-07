SON DAKİKA: Aydın’da iş yeri deposunda yangın! Ortalık kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkindeki inşaat malzemeleri ve mobilya malzemeleri satan bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına aldı.

Yangın dolayısıyla trafiğe kapatılan Kuşadası-Söke kara yolunun Yaylaköy mevkisi ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.