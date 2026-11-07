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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Komşu ikramı acıyla bitti! Pişirdiği mantar canından etti

SON DAKİKA: Komşu ikramı acıyla bitti! Pişirdiği mantar canından etti

Komşusunun ikram ettiği mantarla evinde akşam yemeği hazırlayan 54 yaşındaki kadın, kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İHA

Giriş Tarihi:

Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Feriha Sabitoğlu (54), komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yedi. Sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşamaya başlayan kadını gören ailesi 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Feriha Sabitoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı.

Kalbi duran kadın doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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