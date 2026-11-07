SON DAKİKA: Komşu ikramı acıyla bitti! Pişirdiği mantar canından etti

Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Feriha Sabitoğlu (54), komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yedi. Sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşamaya başlayan kadını gören ailesi 112'ye bildirdi.