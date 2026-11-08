4. kattan düşen kedi Jilet’e esnaf sahip çıktı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde itfaiyenin kurtarma çalışması sırasında 4'üncü kattan düşen kedi Jilet, ölümden döndü. Güzelhisar Mahallesi 37 Sokak'ta yaşanan olayda, itfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, vatandaşların aşağıda açtığı örtünün üzerine düştü. Ölümle burun buruna gelen Jilet'in kurtulması mahalle esnafına derin bir nefes aldırdı. Esnaf tarafından sahip çıkılan kedi, gördüğü sevgi ve bakımla mahallenin maskotu haline geldi.

KORKU DOLU BEKLEYİŞ

Jilet'in bakımını üstlenen kuaför Nuray Akkurt, kedinin kaybolduğunu fark edince büyük endişe yaşadıklarını belirterek, "Çok korktum. Yaklaşık 3 saat boyunca bekledik. O titredi, ben de titredim. İtfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken, vatandaşların açtığı örtünün üzerine düşmesi sayesinde hayatta kaldı" dedi. Jilet'le aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Akkurt, "Daha önce de evden atılmış bir kediye bakmıştım. Onun adı da Jilet'ti. Bu kediyi görünce karşı komşumuzla aynı ismi vermeye karar verdik" diye konuştu.