Aydın’da evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı

AYDIN Otogarı'nda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Yunus Nadi Gunindi, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın girişimiyle hastaneye kaldırıldı. Gunindi'nin sağlık ve barınma ihtiyacı için kurumlar seferber oldu. Farklı illerde bulunduktan sonra Aydın'a geldiği öğrenilen Gunindi'nin evsiz olduğu ve sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığı belirtildi. Kalacak yeri olmadığı için otogarda yaşamak zorunda kalan Gunindi'nin ayaklarındaki yaralar ve içinde bulunduğu zor durum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sarıbaş'ın girişimleri üzerine Efeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Şahin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile görüşülerek bölgeye ekipler yönlendirildi. Otogara gelen sağlık ekipleri, Gunindi'yi ambulansa alarak tedavi edilmek üzere hastaneye ulaştırdı. Hastanedeki tedavi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gunindi'nin devlet misafirhanesine yerleştirilmesi planlanıyor.