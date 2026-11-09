Aydın’da suç örgütüne operasyon: 5 kişi daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 13 oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde kuyumcu işletmesi, ev ve araca yönelik silahlı saldırılar ile el yapımı patlayıcı kullanılan eylemlerle ilgili yürütülen soruşturma genişletildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen 'Zazalar' suç örgütü şüphelilerine yönelik Söke'de 5, Didim'de 1 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Söke İstihbarat Büro Amirliği ve Söke KOM Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 7 cep telefonu ve 31 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda İsa Ö., Furkan T., Selehattin D., Mehmet Emin Ö., Emirhan K. ve Fatma K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'silahla tehdit' suçlarından işlem yapıldı.