Muğla ve Aydın’da 45 bin fidan dikilecek

MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında gerçekleştirilecek etkinlikler, bu yıl dünya barışına ithafen 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Muğla'da 13 ayrı noktada 35 bin, Aydın'da ise 17 ayrı noktada 10 bin fidan toprakla buluşturulacak. Muğla'daki ana program Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, Aydın'daki ana program ise bu yıl orman yangınından etkilenen Çine ilçesinin Kavşit bölgesinde gerçekleştirilecek. Ana programların yanı sıra her iki ilin tüm ilçelerinde protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidan dikim törenleri düzenlenecek. Türkiye genelinde yüz binlerce fidanın dikileceği 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleriyle doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedefleniyor.