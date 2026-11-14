Nazilli'de mantar can aldı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra karaciğeri iflas eden 45 yaşındaki Nurcan Alp, öz kızından yapılan karaciğer nakline rağmen hayata tutunamadı. Ege Bölgesi'nde sonbahar ve kış yağışlarıyla birlikte doğada en çok artan ve yöre halkı tarafından yoğun olarak tüketilen mantarların zehirli türleri dikkat edilmediğinde ölümcül sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bunun en acı örneklerinden biri Nazilli ilçesinde yaşandı. 6 Kasım'da meydana gelen olayda doğadan topladığı mantarı tüketen Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp'in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu. Ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. İki çocuk annesi kadını hayatta tutabilmek için ailesi ve yakınları zamanla yarışırken, beklenen donör haberi bu kez en yakınından, kendi kızından geldi.