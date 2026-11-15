Aydın’da firari hasta dehşeti

AYDIN'DA ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Nazan Selek'in (50) kaybolduğunu fark eden doktorunun ihbarı üzerine polis harekete geçti. Efeler ilçesindeki evine giden Selek'in yangın çıkaracağını söylemesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre görüştükleri kadını ikna ederek sağlık görevlilerine teslim etti. Yeniden hastaneye götürülen olayda herhangi bir yangın veya yaralanma yaşanmadı. Selek'in evde bulunan üç çocuğunun ise daha önce sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.