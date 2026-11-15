Mantar zehirlenmesine karşı hayati uyarılar!

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenen 45 yaşındaki Nurcan Alp, 7 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay, sonbaharda artan mantar zehirlenmesi riskini yeniden gündeme getirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, yağışlarla birlikte doğada çoğalan mantarların ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek vatandaşları uyardı. Özellikle halk arasında "köy göçüren" olarak bilinen Amanita phalloides türünün tek bir örneğinin bile ölümcül olabileceğini vurgulayan Allı, yenilebilir mantarlarla zehirli türlerin birbirine benzeyebildiğine dikkat çekti.