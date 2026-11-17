Haberler Aydın Aydın'da milyonluk hasat! Çiçek değil adeta altın... Aydın'da milyonluk hasat! Çiçek değil adeta altın... Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş insanı tarafından deneme amacıyla kapalı alanda başlatılan safran üretimi olumlu sonuç verdi. İlk olarak 14 bin safran soğanı ile üretime başlayan iş insanı Halit Temiz, oldukça başarılı ve verimli bir ürün yetiştirmeyi başararak hasada başladı. Fiyatı altınla yarışan ve kilosu 1.5 Milyon TL'ye satılan safranın bölge çiftçisine de umut olması bekleniyor. İHA









Türkiye'nin değişik illerinde tarım, hayvancılık ve turizm alanında çalışmaları bulunan İş insanı Jeoloji Mühendisi Halit Temiz, geçtiğimiz yıllarda turizm tesisi kurmak için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde ilk olarak kuyu açıp bölgeyi termal suya kavuşturdu. Ardından turizm bölgesinde tarımı da geliştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlatan Temiz, şimdi de ilçede kapalı alanda safran yetiştirmeye başladı. Deneme aşamasını başarı ile tamamlayan Halit Temiz'in yetiştirdiği safranlar hasat edilmeye başlandı.

"SAFRAN'IN EGE'DE 3 BİN 500 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ VAR"



Safranın anavatanının aslında Ege olduğunu ve safran isminin Santorini Adası'dan geldiğini kaydeden Halit Temiz, "Safran denince akla Safranbolu'dan önce İran geliyormuş. Yaptığımız araştırmalarda ondan önce de Ege'nin Santorini Adası geliyormuş. Şu anda müzede sergilenen 3 bin 500 yıllık duvar resimlerinde yabancı safranların ilk kez kültüre alındığı yerin Ege Bölgesi olduğu tarihleniyor. Daha sonra İranlılar bunu geliştirmişler.