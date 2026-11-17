KUŞADASI Ticaret Odası'nda (KUTO) haftalardır merakla beklenen başkanlık seçimi tamamlandı. KUTO'da başkanlık seçimine giden süreçte yaşanan gelişmeler ve itirazlar, yarışın heyecanını daha da artırdı. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen komite seçimlerinde Otelciler Komitesi sonuçlarına yapılan itiraz üzerine seçimler yenilendi. Yenilenen komite seçiminde mevcut başkan Serdar Akdoğan da yalnızca 1 oy farkla liste dışında kalmıştı.

1 OY FARK İLE KAZANDI

BAŞKANLIK seçiminin de aynı şekilde 1 oy farkla sonuçlanması, KUTO'daki seçim sürecinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. İtirazlar nedeniyle yenilenen komite seçimlerinin ardından gözlerin çevrildiği başkanlık yarışı, 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan seçimde Anıl Metin Oto ile Aras Öztaş başkanlık için yarıştı. Sandıktan çıkan sonuç ise nefesleri kesti. Oylamada Anıl Metin Oto 17 oy alırken, Aras Öztaş 16 oyda kaldı. Rakibini yalnızca 1 oy farkla geride bırakan Oto, Kuşadası Ticaret Odası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 17-16'lık sonuçla başkanlık koltuğuna oturan Anıl Metin Oto, Kuşadası Ticaret Odası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte KUTO'da Anıl Metin Oto dönemi başladı.