Emekliler için ek gelir düzenlemesinde daha fazla gün ile emekli olanlar öne çıkacak. Alternatifli çalışmaya göre emekliler arasındaki gün ve prim farklılıkları dikkate alınacak

Emeklilerin gelirini artıracak düzenleme ile ilgili çalışmalarda sona geliniyor. En düşük maaş formülü dışında refah payı ve seyyanen artışlar da masada. Gelir artırıcı düzenleme için hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışma içeriğinde birçok alternatif de değerlendirip etki analizleri yani maliyet unsurları da dikkate alınıyor. Bu ardada yapılan çalışmada emeklilik şartlarına da bakılıyor. Özellikle çalışılan gün ve prim ödemeleri dikkate alınıyor. Böylece daha fazla gün prim ödeyen emeklilerin ek gelirleri de yüksek olacak. Düzenleme öncelikle emeklilerin gelirlerini artırmayı amaçlıyor. Bunun için Ocak ayında yapılacak enflasyon artışının dışında bir ek zam formülü öne çıkıyor. Ek artış için de seyyanen bir destek ve refah payı uygulamaları üzerinde çalışmalar yapılıyor.

YÜZDE 10 KESİN GİBİ

Ocak ayında beklenen enflasyon hesaplamalarına göre enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 8 olarak hesaplanıyor. Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı herkese eşit olacak. Bu zaten yasal olarak her 6 ayda bir gerçekleşiyor. Daha önce yapılan refah payı artışları herkese eşit olarak uygulanmıştı. Ancak düşünülen ek artışlarda başka kriterler de devreye girebilir. Özellikle seyyanen artışlarda bir kademe uygulaması üzerinde de çalışılıyor. Burada prim gün sayısı, ödenen prim miktarları ve emeklilik şartları göze alınacak. Yani 3600 gün ile ve asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emekli olmuş bir sigortalı ile 7 bin gün ve yüksek prim ödeyerek emekli olmuş birisi açısından bir eşitlik söz konusu olmayacak. Bu formüle göre daha çok prim ödeyenin ek ödemesi de yüksek olacak.

TABAN MAAŞA FORMÜL

Üzerinde durulan konulardan birisi de en düşük emekli maaşı. Uzun zamandır uygulanan ve düşük maaş alan emeklilerin desteklenmesini sağlayan en düşük maaş miktarı her 6 ayda bir enflasyon oranında artırıyor Bunun için de yasa hazırlanıyor. Bu uygulamanın devam etmesi de düşünülüyor. Şu anda en düşük maaş 23.552 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altında emekli maaşı alanlara hazineden seyyanen ödeme yapılıyor. Yüzde 10'luk enflasyon artışı ile bu rakamın 25.907 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Bunun üzerine refah payı ya da seyyanen artış için değişik formüller de çalışılıyor. Üzerinde çalışılan formüllere göre en düşük emekli maaşının 30-35 bin bandında olması hesaplanıyor. Bunun için de hem enflasyon artışı hem de seyyanen artış gündemde. Örneğin yüzde 10 enflasyon artışı ile 25.907 TL olacak en düşük maaşa yapılacak 5 bin TL'lik bir seyyanen artış ile rakam 31.000 TL'ye ulaşacak. Ayrıca 10 puanlık bir refah payı da eklenirse rakam 34.100 TL olacak.