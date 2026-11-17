GRUPTAN ELEŞTİRİDE BULUNDU Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel tek aday olarak girdiği seçimde yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda belirlenen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listelerinde İzmir milletvekilleri ve kent siyasetinde görev yapan isimlerin ağırlığı dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre Eşki, il kongresi sürecinde bazı isimlerin iki aday çıkması yönünde çalışma yürütmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etti. İzmir'de ikilik oluşturmaya yönelik girişimleri eleştiren Eşki, mesajının ardından gruptan ayrıldı.

YENİ Parti'nin tek aday ve blok listeli kurultayı sonrası sular durulmuyor. İzmir 'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, WhatsApp grubundan ayrılırken, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan , Yeni Parti kurultayında belirlenen Parti Meclisi listesinde yer almadı. Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ardından İzmir siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin, İzmir'deki belediye başkanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna sitem içerikli bir mesaj gönderip gruptan ayrıldığı öğrenildi.

GÜÇ'E DESTEK VERMİŞTİ

EŞKİ'NİN ayrılmasının ardından Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün onu yeniden gruba eklediği, Eşki'nin bu kez gruptan ayrılmadığı öğrenildi. Güç'ün, grup yöneticisi olarak Eşki'nin paylaştığı mesajı sildiği de belirtildi. Eşki'nin mesajında PM'ye giren eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı işaret ettiği iddia edildi. Eşki'nin ayrıca Atila ile birlikte hareket eden Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'a da tepkili olduğu öğrenildi. Atila ve Balkan'ın, kurultaydan önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı birlikte ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Eşki il kongresi sürecinde Güç'e destek veren isimler arasında yer almıştı.

PARTİ MECLİSİNE ALINMADI

YENİ Parti'nin Ankara'da gerçekleştirilen 1. Olağan Kurultayı'nın ardından Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı 160 kişilik Parti Meclisi listesi belli oldu. Yeni yönetimde çok sayıda milletvekili yer alırken, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan liste dışında kaldı. Uzun yıllardır parti yönetiminde aktif görevler üstlenen Tezcan'ın yeni dönemde Parti Meclisi'ne alınmaması dikkat çekti. Bülent Tezcan, kızı ve damadı hakkında Kuşadası Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunduğu, kendisinin ise yurt dışından dönmediği yönündeki haberlerle son günlerde gündeme gelmişti.