MİNİBÜS DENİZE UÇTU
BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde benzerine az rastlanacak bir kaza ve kurtarma operasyonu gerçekleşti. İlçe merkezi ile Sarımsaklı Mahallesi arasında sefer yapan minibüsün şoförü Batuhan Yavuz, direksiyon başında kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyeti kaybolan araç denize uçtu. Kazayı görenler hızla suya gömülen araçtaki yolcuların tahliyesi için kıyıda seferberlik başlattı. Vatandaşların ekipler olay yerine gelene kadar minibüse uzattığı merdiven ise adeta kurtarıcı oldu.
10 YOLCU KURTARILDI
CAN pazarı yaşanan o anlarda minibüsteki 1'i çocuk 10 yolcu merdivenle başarılı bir şekilde sağ olarak karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalp masajıyla hayata döndürdüğü 33 yaşındaki minibüs şoförü Yavuz ise hastaneye kaldırıldı. 6 aydır şoförlük yaptığı öğrenilen evli ve 1 çocuk babası Yavuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Balıkesir Valiliği, denizden çıkarılan yolcuların hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.