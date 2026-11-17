MİNİBÜS DENİZE UÇTU

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde benzerine az rastlanacak bir kaza ve kurtarma operasyonu gerçekleşti. İlçe merkezi ile Sarımsaklı Mahallesi arasında sefer yapan minibüsün şoförü Batuhan Yavuz, direksiyon başında kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyeti kaybolan araç denize uçtu. Kazayı görenler hızla suya gömülen araçtaki yolcuların tahliyesi için kıyıda seferberlik başlattı. Vatandaşların ekipler olay yerine gelene kadar minibüse uzattığı merdiven ise adeta kurtarıcı oldu.