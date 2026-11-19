Aydın'ın Efeler ilçesinde, evine misafir olarak gelen zihinsel engelli uzaktan akrabasının banyodan çıkmamasına öfkelenen Y.K., genç adamı öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan engelli şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Y.K. tutuklandı. Olay, Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve misafirliğe gelen zihinsel engelli uzaktan akrabası, henüz bilinmeyen bir nedenle banyoya girerek kapıyı içeriden kilitledi. Uzun süre banyodan çıkmayan genç, kapının açılmasını ve dışarı çıkmayı reddedince evde gergin anlar yaşandı.

HEMEN 112'Yİ ARADILAR

Bir süre sonra banyodan çıkarılan engelli genç, iddiaya göre Y.K.'nin öfkesinin hedefi oldu. Y.K., genç adamı şiddetli şekilde darbetti. Aldığı ağır darbeler sonucu yere yığılan engelli şahsın durumunun ciddi olduğu fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.