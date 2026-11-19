Emeklilerin maaşlarında artışı sağlayacak olan yeni düzenlemede sona yaklaşılıyor. Yapılan açıklamalarda ek gelir getirici artışlarda gün sayısı, yaş ve ödenen primler dikkate alınacak.

Peki sigortalılar hangi şartlarda emekli olabiliyor? Maaşı hangi kriterler etkiliyor? Ek ödeme hangi prim günlerinde farklı olacak? İşte detaylar...

Emeklilik için hangi şartlara bakılıyor?

Sigortalıların emeklilik şartlarını işe girdikleri tarih, prim gün sayıları ve bağlı bulundukları kurumlar belirliyor. SGK çatkısı altında birleşilse de SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) mensuplarının emeklilik şartları değişiyor. Kadın ve erkekler için de farklı şartlar uygulanıyor.

Emeklilerde hangi prim günleri bulunuyor?

Emeklilik şartlarına göre prim gün sayıları belirleniyor. Buna göre 3.600 günden başlayan prim gün şartı, 4.500 gün, 5.400 gün, 5.975 gün, 7 bin gün, 7.200 gün ve 9 bin gün olarak sıralanıyor.