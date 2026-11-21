"Ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" sözlerinin cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağıladığı iddiasıyla oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

İFADELERİN İBADET EDEN KİŞİLERİ AŞAĞILADIĞI BELİRTİLDİ

Söz konusu paylaşımın ibadethane adabı gereği ayakkabısız girilen kutsal bir mekanda bulunan cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı ve dini değerlerin saygınlığını zedeleyebilecek mahiyette olduğu değerlendirilerek, 'halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.