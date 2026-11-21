Haberler Aydın Aydın'da yıllardır süren trafik çilesi bitti! O kavşakta artık kuyruk yok Aydın'da yıllardır süren trafik çilesi bitti! O kavşakta artık kuyruk yok Aydın'da özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücüleri çileden çıkaran trafik yoğunluğuna karşı hayata geçirilen projede beklenen sonuç alındı. Yıllardır araç kuyruklarıyla gündeme gelen o güzergahta yeni dönem başladı. Peki, yapılan düzenlemeyle sürücüleri nasıl bir değişim bekliyor? İHA









Aydın şehir merkezinin önemli geçiş noktalarından biri olan Yeni Dörtyol Kavşağı, özellikle İzmir-Denizli kara yolu güzergahını kullanan sürücüler için uzun yıllardır trafik yoğunluğunun yaşandığı noktaların başında geliyordu. Günün belirli saatlerinde artan araç trafiği nedeniyle kavşakta uzun kuyruklar oluşurken, sürücüler ilerleyebilmek için trafik ışıklarında beklemek zorunda kalıyordu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk, kent içi ulaşımda zaman kaybına neden oluyordu.

Bölgede yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla hayata geçirilen Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı ve Tabakhane Köprüsü projesinin tamamlanarak 7 Kasım'da araç trafiğine açılmasıyla birlikte güzergâhta yeni bir dönem başladı. Yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından hizmete sunulan proje, bölgedeki ulaşım akışını rahatlatırken sürücülerin de günlük yolculuklarını daha konforlu hale getirdi.



Proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip Dörtyol Farklı Seviyeli Kavşağı inşa edilirken, 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü de yenilendi. Yaklaşık 950 metrelik güzergahı kapsayan çalışmayla araçların kavşakta beklemeden ilerleyebilmesi ve şehir içi trafik akışının hızlandırılması hedeflendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin hizmete girmesiyle güzergahtaki bekleme süresinin yaklaşık 2 dakika azaltılacağını, araç kuyruklarının uzunluğunun ise 510 metreden 101 metreye düşürüleceğini açıklamıştı. Projeyle zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlanması, karbon emisyonunun da yılda 613 ton azaltılması öngörülüyor.



