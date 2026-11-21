Küresel piyasalarda yaşanan sert satış dalgası yatırımcıları tedirgin etti. Altın, gümüş, döviz ve kripto para piyasalarında peş peşe düşüşler yaşanırken, küresel borsalardaki kayıplar da dikkat çekti. Finans analisti İslam Memiş , piyasalardaki panik havasının nedenlerini değerlendirerek yatırımcıları uyardı. Memiş, yaşanan sürecin sıradan bir piyasa dalgalanması olmadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşçilik farklarındaki yükselişin de fiyatlara yansıdığını belirten Memiş, altın piyasasında hem küresel hem de yerel ölçekte önemli dalgalanmalar yaşandığına işaret etti.

Altın piyasasında yılın en kritik destek seviyelerinden biri olarak gösterilen 3.880 doların aşağı yönlü kırılması, düşüşün boyutunu artırdı. Ons altın 3.500 dolar seviyelerine kadar gerilerken gram altın da sert satışlardan etkilendi.

İSLAM MEMİŞ: "ALTINDA TEKNİK VE MANTIKLA AÇIKLANAMAYAN BİR DÜŞÜŞ VAR"

Altının yıl içerisinde oldukça sert yükselişler yaşadığını hatırlatan İslam Memiş, ocak ayında ons altının 5.600 dolar, gram altının ise 8.157 TL seviyelerine kadar çıktığını belirtti.

Bu yükselişlerin teknik ve mantıksal açıdan açıklanmasının güç olduğunu ifade eden Memiş, mevcut düşüş sürecine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Ocak ayında öngörülemeyen bir manipülasyon yükselişi yaşanmış ve fiyatlar 8.157 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Ons tarafında ise 5.600 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülmüştü. O seviyeler zaten teknik ve mantıksal açıdan açıklanamıyordu. Şimdi yılın kapanışına baktığımızda, yine teknik ve mantıkla izah edilemeyen bir düşüş trendi görüyoruz."