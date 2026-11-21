Küresel piyasalarda yaşanan sert satış dalgası yatırımcıları tedirgin etti. Altın, gümüş, döviz ve kripto para piyasalarında peş peşe düşüşler yaşanırken, küresel borsalardaki kayıplar da dikkat çekti. Finans analisti İslam Memiş, piyasalardaki panik havasının nedenlerini değerlendirerek yatırımcıları uyardı. Memiş, yaşanan sürecin sıradan bir piyasa dalgalanması olmadığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ONS ALTIN 3.500 DOLARA KADAR GERİLEDİ! GRAM ALTINDA SON DURUM
Altın piyasasında yılın en kritik destek seviyelerinden biri olarak gösterilen 3.880 doların aşağı yönlü kırılması, düşüşün boyutunu artırdı. Ons altın 3.500 dolar seviyelerine kadar gerilerken gram altın da sert satışlardan etkilendi.
Kapalıçarşı'da gram altın haftayı 6.040 TL seviyesinden tamamladı. Bir önceki gün 6.000 TL seviyesinin altını test eden gram altında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden altın piyasasına çevirdi.
İşçilik farklarındaki yükselişin de fiyatlara yansıdığını belirten Memiş, altın piyasasında hem küresel hem de yerel ölçekte önemli dalgalanmalar yaşandığına işaret etti.
İSLAM MEMİŞ: "ALTINDA TEKNİK VE MANTIKLA AÇIKLANAMAYAN BİR DÜŞÜŞ VAR"
Altının yıl içerisinde oldukça sert yükselişler yaşadığını hatırlatan İslam Memiş, ocak ayında ons altının 5.600 dolar, gram altının ise 8.157 TL seviyelerine kadar çıktığını belirtti.
Bu yükselişlerin teknik ve mantıksal açıdan açıklanmasının güç olduğunu ifade eden Memiş, mevcut düşüş sürecine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
"Ocak ayında öngörülemeyen bir manipülasyon yükselişi yaşanmış ve fiyatlar 8.157 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Ons tarafında ise 5.600 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görülmüştü. O seviyeler zaten teknik ve mantıksal açıdan açıklanamıyordu. Şimdi yılın kapanışına baktığımızda, yine teknik ve mantıkla izah edilemeyen bir düşüş trendi görüyoruz."
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? KÜRESEL NAKİT İHTİYACI ÖNE ÇIKIYOR
Altın fiyatlarındaki sert düşüşün arkasında küresel piyasalarda yaşanan nakit ihtiyacının bulunduğunu belirten Memiş, özellikle savaş bölgeleri ve Körfez ülkelerindeki gelişmelere dikkat çekti.Dünya genelinde değişen para sisteminin piyasalardaki dengeleri etkilediğini ifade eden Memiş, nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışlarının gerçekleştiğini söyledi.
Memiş, "Dünya genelinde ve Körfez ülkeleri ile İran gibi bölgelerde, nakit ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda kalan bir yapı mevcut. Bu nedenle kısa vadede altın tarafındaki düşüşlerin devamını görebiliriz." ifadelerini kullandı.
BORSA, ALTIN VE GÜMÜŞTE KORKU SATIŞI! YATIRIMCI NEDEN NAKDE GEÇİYOR?
Küresel piyasalardaki satışların yalnızca emtia piyasalarıyla sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Borsalarda yüzde 3-4 civarında düşüşler görülürken özellikle teknoloji ve yapay zekâ şirketlerinde satış baskısı arttı. Yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak nakde yöneldiği bu süreçte, savaşlar ve diplomatik gelişmelerin piyasalardaki belirsizliği artırdığı değerlendiriliyor.
Fed'in faiz politikası ve ABD'deki enflasyon verilerinin daha önce fiyatlandığını belirten Memiş, son satış dalgasında korku faktörünün daha belirleyici olduğunu ifade etti.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA UYARI: "PANİK SATIŞI YAPMADAN SAKİN BEKLEYİN"
Yıl sonuna yaklaşılırken piyasalarda alışılmış yıl sonu rallisinin aksine sert düşüşlerin yaşandığını belirten İslam Memiş, yatırımcıların aceleci kararlar almaması gerektiğini vurguladı.
Altın ve gümüş fiyatlarında yeniden toparlanma ihtimalinin bulunduğunu ancak dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden Memiş, yatırımcıların panikle hareket etmemesi gerektiğini söyledi.
Memiş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Bu aşamada yatırımcıların panik satışı yapmadan sakin bir şekilde kenarda beklemesi daha isabetli olacaktır. Teknik olarak net bir seviye vermek mümkün olmasa da altın ve gümüş fiyatlarının şu anda değerinin altında olduğunu söyleyebiliriz."
ALTIN ALMAK İÇİN FIRSAT MI? İSLAM MEMİŞ'TEN 3.880 DOLAR DETAYI
Kısa vadede altın almak isteyen yatırımcıların mevcut fiyatları nasıl değerlendirmesi gerektiği de merak konusu oldu.
Ons altında 3.880 dolar seviyesinin altını alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini belirten Memiş, üretim maliyetleri ve talep unsurlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.
İslam Memiş, altının mevcut fiyat seviyelerine ilişkin görüşünü şu sözlerle dile getirdi:
"Ons altın tarafında 3.880 dolar seviyesinin altını, üretim maliyetlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak zaten bir alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Fiyatlar ucuz kalmaya devam etmektedir. Ancak teknik açıdan kesin bir seviye vermek şu an için mümkün değildir."
Memiş, özellikle önümüzdeki yıl düğün yapmayı planlayanların ve altın borcu bulunanların mevcut fiyatları yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, altının ucuz olduğu yönündeki görüşünü yineledi.
2027'DE ALTIN, DOLAR, EURO VE BORSA NE OLACAK?
Finans piyasalarında 2027 yılı beklentilerini de değerlendiren İslam Memiş, gelecek yılın da mevcut yıla benzer şekilde dalgalı ve belirsizliklerle dolu geçebileceğini öngördü.
Yatırımcıların birikimlerini farklı yatırım araçlarına dağıtmasının ve uzun vadeli stratejiler belirlemesinin önemine dikkat çeken Memiş, 2027 yılında piyasaların çeyrek dönemler itibarıyla farklı yönlerde hareket edebileceğini söyledi.
Memiş, gelecek yılın olası piyasa seyrini şöyle anlattı:
"Örneğin, yılın ilk çeyreğinde yukarı yönlü hareketler görülebilecekken ikinci çeyrekte düşüş, üçüncü çeyrekte tekrar yükseliş ve dördüncü çeyrekte yeniden düşüş yaşanabilir. Piyasada böyle zikzaklı bir belirsizlik sürecinin devam etmesi muhtemeldir."