İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), "Dirençli Şehirler için Dirençli Mahalleler" temasıyla yürüttüğü çalışmalarını uluslararası katılımcılarla buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, daire başkanları, şube müdürleri ve uzman personelden oluşan 100 kişiyi aşkın ekibiyle konferansta yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem sivil katılıma açık Yeşil Bölge'de hem de resmi iklim müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'de İzmir'in deneyimlerini aktardı. İklim krizine karşı mahalle ölçeğinde geliştirilen çözümlerden su yönetimine, enerji verimliliğinden yurttaş katılımına kadar pek çok başlıkta gerçekleştirilen buluşmalarda, İzmir'in uygulamaları ele alındı. Uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler ve finans kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde ise ortak proje ve finansman imkanları değerlendirildi. İzmir'den giden heyet 14'ü Mavi Bölge'de, 8'i Yeşil Bölge olmak üzere toplam 22 panel ve etkinliğe katıldı. Dirençli Şehirler alanındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi Pavyonu'nda ise 21 panel oturumu ve 9 katılım etkinliği gerçekleştirildi.

OKYAY: ADİL GEÇİŞİN UYGULANACAĞI YERLER MAHALLELER OLACAK

COP31'i değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, iklim mücadelesinde kentlerin ve yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti. İklim kararlarının günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirten Okyay, "Eylemlerin gerçekleştiği yerler kentler. Özellikle adil geçişte kentlerin rolü çok büyük. Fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde yaşamı değişecek kesimlere yeni iş imkanları sunmak ve kırılgan grupları korumak gerekiyor" dedi.

"DİRENÇLİ İZMİR İÇİN DİRENÇLİ MAHALLELER"

COP31 kapsamında adil geçişe ilişkin kabul edilen stratejik planın önümüzdeki üç yıl içinde şekilleneceğini belirten Prof. Dr. Okyay, "Bu süreçte yerel yönetimlerin karar mekanizmalarında yer alması gerekiyor. Çünkü adil geçişin uygulanacağı yerler kentler olacak. Hatta kentler de değil, mahalleler olacak. Bu yüzden biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Dirençli İzmir için dirençli mahalleler' diyoruz" ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yaklaşımını COP31'de uluslararası katılımcılarla paylaştıklarını belirten Prof. Dr. Okyay, diğer kentlerin deneyimlerinden de yararlandıklarını söyledi. Konferans boyunca yeni iş birlikleri geliştirmek için önemli temaslar kurduklarını aktaran Okyay, "Üzerimize çok fazla ödev aldık. Yerel yönetimler olarak güçlü biçimde temsil edilmeyi istiyoruz. Bunun merkezi hükümetler tarafından da kabul görmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

"DÜNYADAN ÖĞRENEREK GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, COP31 boyunca İzmir'i tanıtan etkinlikler, paneller ve katılımcı buluşmaları düzenlediklerini belirterek, "Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin iklim kriziyle mücadeleye ilişkin dileklerini paylaştığı bir dilek ağacımız da var. Dünya için ve iklim mücadelesinin başarısı için yüzlerce dilek birikti" dedi. İzmir'in iklim krizine karşı dayanıklılığını artırmak için uluslararası deneyimlerden yararlanacaklarını vurgulayan Beydağ, "Dilekleri tek tek okuyup hayata geçirmek için çalışacağız. İzmir'in iklim kırılganlıklarına yönelik çözümleri dünyadan öğrenerek geliştirecek, kendi uygulamalarımızı da dünyayla paylaşacağız" diye konuştu.

İZMİR'İN YEREL ÇÖZÜMLERİ DÜNYA GÜNDEMİNDE

COP31'de İzmir'in iklim çalışmalarının uluslararası kuruluşların oturumlarında da paylaşıldığını belirten İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Genel Müdürü Melek Demir, yağmur suyu hasadı, mahalle bostanları ve yurttaşların iklim politikalarına katılımını sağlayan uygulamaların öne çıktığını söyledi. Demir, "Dünya Sağlık Örgütü ve ICLEI gibi kuruluşların oturumlarında İzmir'in yerel çözümlerini anlattık. İklim için Yurttaş Meclisi'nde geliştirilen önerilerin iklim eylem planımıza nasıl yansıdığını paylaştık. Farklı kentlerin kuraklık ve taşkınlarla mücadele yöntemlerini, iklim finansmanına erişim deneyimlerini dinledik. Bu örnekleri belediye birimlerimizle değerlendirerek yeni iş birlikleri ve ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İZMİR PAVYONU'NDA YOĞUN PROGRAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, COP31'in günlük temalarına göre hazırladığı programla Yeşil Bölge'deki İzmir Pavyonu'nu bilgi ve deneyim paylaşım alanına dönüştürdü. Pavyonda 21 panel ve 9 katılım etkinliği düzenlenirken, 7 oturum "ÇÖZÜM35" başlığı altında İzmir'in iklim çözümlerine ayrıldı. Oturumlarda belediyenin iklim projelerinin yanı sıra kentlerin iklim krizine uyumu ve iklim finansmanına erişim imkanları ele alındı. Atölye, oyun ve gençlik etkinlikleriyle de farklı yaş gruplarının katılımı sağlandı.

COP31'İN ÇIKTILARI RAPORLANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konferans boyunca gerçekleştirilen görüşmelerin ve edinilen deneyimlerin kalıcı çalışmalara dönüşmesi için raporlama süreci de yürütecek. Uluslararası iş birliği imkanları, farklı kentlerden edinilen deneyimler ve İzmir'de uygulanabilecek çözüm önerileri değerlendirilecek.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İZMİR'E İKLİM DİLEKLERİ

COP31 boyunca İzmir Pavyonu'nda gerçekleştirilen panel ve atölyelerin yanı sıra ziyaretçilerin katılımıyla oluşturulan "Dilek Ağacı" da konferansın dikkat çeken çalışmalarından biri oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçiler, iklim krizine karşı beklentilerini ve daha yaşanabilir bir dünya için dileklerini bu alanda paylaştı.